سعر Lunyr (LUN)
سعر Lunyr (LUN) المباشر لليوم هو USD 0.01395267. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.72K. يتم تحديث سعر LUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lunyr الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.02
- تغيير سعر Lunyr خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.70M
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خلال اليوم، كان سعر Lunyr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lunyr مقابل USD هو $ +0.0016879200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lunyr مقابل USD هو $ +0.0034143439 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lunyr مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0016879200
|+12.10%
|60 يوم
|$ +0.0034143439
|+24.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lunyr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+5.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lunyr (pronounced Lunar), however, is one of the most unique implementations of blockchain yet, aiming to be a decentralized, and peer-to-peer knowledge database, aka the “Blockchain-based Wikipedia”. It strives to be the most innovative and comprehensive source of knowledge in domains like crypto projects, technology, finance, law, investment, and more, on the web. The cofounders of Lunyr are Arnold Pham, Andrew Tran, and Christopher Smith. The Lunyr ICO ended on 26th April 2017, with around USD 0.3 million in capital being generated. The open beta was then launched on 30th January 2018. It is based on the Ethereum network. The reward system which enables writers to earn rewards for authoring articles was also launched at the same time, allowing writers to earn LUN coins in exchange for quality pieces. Initially, Lunyr will mostly focus on the world of cryptocurrencies and related domains, with emphasis on up and coming projects. After an active and dedicated community of readers and writers is developed, Lunyr will branch into other areas such as science and technology, investment, finance, etc. Lunyr is unique in its vision, and usage of the blockchain technology in order to provide a comprehensive, decentralised, crowdsource, and peer-reviewed vault of knowledge, open and free to everyone. Lunyr aims to not only be a knowledge encyclopedia for the web, but also intends to enhance the blockchain technology by giving DApps (Decentralised Applications) the ability to tap into the knowledge base and access real-time data. This innovative feature can be used in applications ranging from Virtual Reality to Artificial Intelligence. The decentralised and peer-to-peer nature of Lunyr allows all content on the knowledge-base to be free from manipulation, and censorship. Since all submissions are peer-reviewed by the community, the chances of incorrect or dubious data making its way onto the encyclopedia are very low.
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