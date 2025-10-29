سعر Luntra Infrastructure المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي $LUNTRA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر $LUNTRA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Luntra Infrastructure المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي $LUNTRA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر $LUNTRA بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Luntra Infrastructure

سعر Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 $LUNTRA إلى USD:

--
----
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Luntra Infrastructure ($LUNTRA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:26:51 (UTC+8)

معلومات سعر Luntra Infrastructure ($LUNTRA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00372154
$ 0.00372154$ 0.00372154

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.39%

+0.39%

سعر Luntra Infrastructure ($LUNTRA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول $LUNTRA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ$LUNTRA على الإطلاق هو $ 0.00372154، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير $LUNTRA -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +0.39% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

$ 14.02K
$ 14.02K$ 14.02K

--
----

$ 17.10K
$ 17.10K$ 17.10K

820.00M
820.00M 820.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Luntra Infrastructure هي $ 14.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $LUNTRA يبلغ 820.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.10K.

سجل سعر Luntra Infrastructure ($LUNTRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Luntra Infrastructure مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Luntra Infrastructure مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Luntra Infrastructure مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Luntra Infrastructure مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-20.02%
60 يوم$ 0-21.92%
90 يوم$ 0--

ما هو Luntra Infrastructure ( $LUNTRA )

Luntra is the world’s first AI-native Layer 2, designed to bring intelligence and automation to on-chain infrastructure. Built with a hybrid rollup architecture combining Optimistic and ZK security, Luntra features AI-powered tools like MEV protection, Wallet Intelligence, and autonomous AgentX bots. It supports gas payments in USDC, offers real-time risk analysis, and enables seamless bridging with Ethereum. By prioritizing both developers and users, Luntra delivers a smarter, more intuitive blockchain experience that evolves in real time.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Luntra Infrastructure (USD)

كم ستكون قيمة Luntra Infrastructure ($LUNTRA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Luntra Infrastructure ($LUNTRA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Luntra Infrastructure.

تحقق الآن من توقعات سعر Luntra Infrastructure!

عملة $LUNTRA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Luntra Infrastructure ($LUNTRA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس $LUNTRA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

كم يساوي Luntra Infrastructure ($LUNTRA) اليوم؟
سعر $LUNTRA المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر $LUNTRA إلى USD الحالي؟
سعر $LUNTRA إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Luntra Infrastructure ؟
القيمة السوقية لعملة $LUNTRA هي $ 14.02K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن $LUNTRA؟
العرض المتداول لتوكن $LUNTRA هو 820.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ $LUNTRA؟
حقق $LUNTRA سعرًا قياسيًا قدره 0.00372154 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ $LUNTRA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 $LUNTRA.
ما هو حجم تداول $LUNTRA؟
حجم تداول $LUNTRA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع $LUNTRA هذا العام؟
قد يرتفع $LUNTRA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر $LUNTRA لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Luntra Infrastructure ($LUNTRA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

