سعر Luneko (LUNE)
سعر Luneko (LUNE) المباشر لليوم هو USD 0.0029337. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LUNE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Luneko الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.86
- تغيير سعر Luneko خلال اليوم هو -2.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Luneko مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Luneko مقابل USD هو $ -0.0006411170 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Luneko مقابل USD هو $ -0.0010821146 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Luneko مقابل USD هو $ +0.0010841097051709678 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.31%
|30 يوم
|$ -0.0006411170
|-21.85%
|60 يوم
|$ -0.0010821146
|-36.88%
|90 يوم
|$ +0.0010841097051709678
|+58.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Luneko: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-2.31%
-5.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Luneko is a fixed-supply ERC-20 token based on a fictional race of extraterrestrial cats.
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