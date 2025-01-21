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سعر Luneko (LUNE) المباشر لليوم هو USD 0.0029337 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LUNE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Luneko الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.86 - تغيير سعر Luneko خلال اليوم هو -2.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Luneko (LUNE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Luneko مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Luneko مقابل USD هو $ -0.0006411170 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Luneko مقابل USD هو $ -0.0010821146 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Luneko مقابل USD هو $ +0.0010841097051709678 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.31% 30 يوم $ -0.0006411170 -21.85% 60 يوم $ -0.0010821146 -36.88% 90 يوم $ +0.0010841097051709678 +58.61%

تحليل سعر Luneko (LUNE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Luneko: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00288715$ 0.00288715 $ 0.00288715 24 ساعة مرتفع $ 0.00303392$ 0.00303392 $ 0.00303392 عالية طوال الوقت $ 0.101134$ 0.101134 $ 0.101134 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -2.31% تغير السعر (7 أيام) -5.04%

معلومات سوق Luneko (LUNE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: