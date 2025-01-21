سعر LUNCARMY (LUNCARMY)
سعر LUNCARMY (LUNCARMY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LUNCARMY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LUNCARMY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18
- تغيير سعر LUNCARMY خلال اليوم هو -2.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LUNCARMY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LUNCARMY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LUNCARMY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LUNCARMY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.19%
|30 يوم
|$ 0
|-8.30%
|60 يوم
|$ 0
|-2.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LUNCARMY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.19%
-2.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LUNCARMY: Earn 5% Luna Classic reward LUNCARMY is a LUNC reflection token on BNB Smart Chain with an auto-claim feature. We reward our holders with LUNC token for simply holding LUNCARMY in their wallets. INTRODUCTION LUNCARMY is a Luna Classic reflection token on BNB Smart Chain with an auto-claim feature. We reward our holders with LUNC token for simply holding LUNCARMY in their wallets. Born out of passion for LUNC, we brought together all the rebels and formed our LUNCARMY. By holding LUNCARMY you become a soldier and support the resistance. Our long-term goal is to build the LUNCARMY ecosystem by introducing new use cases for our token. FEATURES 5% LUNC Reward: The contract is designed to redistribute 5% LUNC reward on every buy/sell. LUNCARMY holders earn daily passive income by simply holding LUNCARMY token What slippage should I use? There is a 7% tax on each transaction so please set your slippage to 8% for buy/sell transactions.
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