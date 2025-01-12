سعر Lunarium (XLN)
سعر Lunarium (XLN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.09K. يتم تحديث سعر XLN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lunarium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.61
- تغيير سعر Lunarium خلال اليوم هو +4.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 58.04M
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خلال اليوم، كان سعر Lunarium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lunarium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lunarium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lunarium مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.71%
|30 يوم
|$ 0
|-14.40%
|60 يوم
|$ 0
|-20.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lunarium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+4.71%
+29.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lunarium is a blockchain project focused on payment solutions, in addition to rewarding its Holders through STAKES and MASTERTNODES. The Lunarium project is constantly evolving in the quest to insert the XLN currency in multiplatforms to seek greater liquidity for the cryptoactive. Lunarium always seeks friendly solutions for its ecosystem, aiming not only to develop its own technology to continue advancing, but also to become a known and traded currency worldwide.
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