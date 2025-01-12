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سعر Lunar Snake Coin (SNAKE2025) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.16K . يتم تحديث سعر SNAKE2025 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lunar Snake Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.84K - تغيير سعر Lunar Snake Coin خلال اليوم هو +4.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.14M

أداء سعر Lunar Snake Coin (SNAKE2025) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lunar Snake Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lunar Snake Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lunar Snake Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lunar Snake Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.91% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lunar Snake Coin (SNAKE2025)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lunar Snake Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.61% تغير السعر (1يوم) +4.91% تغير السعر (7 أيام) -37.09%

معلومات سوق Lunar Snake Coin (SNAKE2025)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: