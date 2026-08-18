سعر Lunar Lad اليوم

السعر المباشر لمشروع Lunar Lad (LAD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LAD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LAD.

يحتل Lunar Lad حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 449,458، مع عرض متداول قدره 1000.00M LAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LAD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LAD بمقدار -0.25% خلال الساعة الماضية و+2.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 238.64K.

معلومات سوق Lunar Lad (LAD)

القيمة السوقية $ 449.46K$ 449.46K $ 449.46K الحجم (24 ساعة) $ 238.64K$ 238.64K $ 238.64K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 449.46K$ 449.46K $ 449.46K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,996,144.99367 999,996,144.99367 999,996,144.99367

القيمة السوقية الحالية لـ Lunar Lad هي $ 449.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 238.64K. العرض المتداول لـ LAD يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999996144.99367. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 449.46K.