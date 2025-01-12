سعر Lunafi (LFI)
سعر Lunafi (LFI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.51K. يتم تحديث سعر LFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lunafi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.54
- تغيير سعر Lunafi خلال اليوم هو -0.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 914.65M
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خلال اليوم، كان سعر Lunafi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lunafi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lunafi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lunafi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.59%
|30 يوم
|$ 0
|-10.39%
|60 يوم
|$ 0
|-9.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lunafi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.59%
-4.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LunaFi is the DeFi betting protocol where you become the house. By harnessing the power of the decentralized technologies, community governance, and autonomous smart contracts — we allow users to securely place peerless bets in a trustless, non-custodial gambling platform that is set to revolutionize the global sports betting industry by allowing the player to invest and become the house. To facilitate this, we provide a complete multichain DeFi platform designed to enable the integration of sports betting and prediction markets, powered by a community-owned liquidity pool known as a House Pool. This suite can be integrated by developers looking to add peerless betting functionalities to their dApps — the first of which will be LunaFi’s own dApp, Lunabets, a decentralized sports book application. In turn, these dApps empower individuals and communities with safe and equitable gambling experiences, operating on a secure infrastructure layer that is transparent, cannot be influenced by centralized entities, where odds are autonomously optimized in line with the market and all outcomes are verifiable on-chain.
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