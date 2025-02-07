سعر Luna28 ($LUNA)
سعر Luna28 ($LUNA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $LUNA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Luna28 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.09
- تغيير سعر Luna28 خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Luna28 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Luna28 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Luna28 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Luna28 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-13.28%
|60 يوم
|$ 0
|-22.28%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Luna28: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Luna28: The Cosmic Cryptocurrency Luna28 is a cryptocurrency project inspired by the moon's 28-day cycle. It offers unique features such as lunar-themed NFTs, regular token burns during celestial events, and a vibrant community. Explore the cosmos with Luna28 and experience the magic of lunar crypto.
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