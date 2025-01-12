سعر Luna Rush (LUS)
سعر Luna Rush (LUS) المباشر لليوم هو USD 0.00161199. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.69K. يتم تحديث سعر LUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Luna Rush الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.85
- تغيير سعر Luna Rush خلال اليوم هو -0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 22.14M
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خلال اليوم، كان سعر Luna Rush مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Luna Rush مقابل USD هو $ -0.0001007542 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Luna Rush مقابل USD هو $ +0.0001282595 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Luna Rush مقابل USD هو $ +0.0002383243218424171 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.26%
|30 يوم
|$ -0.0001007542
|-6.25%
|60 يوم
|$ +0.0001282595
|+7.96%
|90 يوم
|$ +0.0002383243218424171
|+17.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Luna Rush: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-0.26%
-1.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Enjoy the ultimate idle gaming experience, Focused on Level up and Strategy! Luna Rush is an Anime-style casual hanging-up game, this is an incremental game about strategy. Each character in the game is made in detail. Flamboyant effects and ultimate weapon guaranteed to make you addicted! Summon your Warriors, TRAIN them to become powerful heroes, or convert them into Spirit material for EVOLVING. You can fight other players, team up with friends, win a tournament and earn money with your strategy and luck. In Luna Rush, there are 11 different warriors and possess unique skills corresponding to each warrior. To increase the strength of the warrior needs fusion and level up, learn more skills and provide more weapons. Warriors can be purchased on the marketplace or summoned in the game store. Players participate in Boss hunting, PVP battles, daily activities, Tournament, Leaderboard, Bet ... to earn tokens. LUS is a 350,000,000 pre-mined token, the governance token of LunaRush. Play to Earn!
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