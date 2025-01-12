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سعر Luna Rush (LUS) المباشر لليوم هو USD 0.00161199 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.69K . يتم تحديث سعر LUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Luna Rush الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.85 - تغيير سعر Luna Rush خلال اليوم هو -0.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 22.14M

أداء سعر Luna Rush (LUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Luna Rush مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Luna Rush مقابل USD هو $ -0.0001007542 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Luna Rush مقابل USD هو $ +0.0001282595 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Luna Rush مقابل USD هو $ +0.0002383243218424171 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.26% 30 يوم $ -0.0001007542 -6.25% 60 يوم $ +0.0001282595 +7.96% 90 يوم $ +0.0002383243218424171 +17.35%

تحليل سعر Luna Rush (LUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Luna Rush: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0015993$ 0.0015993 $ 0.0015993 24 ساعة مرتفع $ 0.00163904$ 0.00163904 $ 0.00163904 عالية طوال الوقت $ 4.95$ 4.95 $ 4.95 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -0.26% تغير السعر (7 أيام) -1.34%

معلومات سوق Luna Rush (LUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: