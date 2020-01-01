توكنوميكس Luna Inu (LINU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Luna Inu (LINU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Luna Inu (LINU) Linu aka Luna Inu is 100% community owned and decentralized. Linu's goals are to change the culture of crypto to one of community decision making, volunteering one’s skills, and preventing scams from taking over the space. The decentralized community banded together through adversity early in the project and flushed out centralized bad actors who tried to take over the project. The community triumphed and the project was revived. Decentralization won. The code is a 1:1 clone of Shiba Inu. The contract is renounced, minimizing the risk of a rug pull or centralization. Luna Inu uses memes, the most powerful tool of persuasion in the world, to galvanize a strong network of allies while having fun. Memes can change the world. الموقع الرسمي: https://linutoken.com/ اشتر LINU الآن!

توكنوميكس Luna Inu (LINU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Luna Inu (LINU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M إجمالي العرض: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T العرض المتداول: $ 749.17T $ 749.17T $ 749.17T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Luna Inu (LINU)

توكنوميكس Luna Inu (LINU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Luna Inu (LINU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LINU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LINU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LINU، استكشف السعر المباشر لتوكن LINU!

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