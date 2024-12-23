سعر Luna Inu (LINU)
سعر Luna Inu (LINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M. يتم تحديث سعر LINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Luna Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.69K
- تغيير سعر Luna Inu خلال اليوم هو -6.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 749.17T
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خلال اليوم، كان سعر Luna Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Luna Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Luna Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Luna Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.20%
|30 يوم
|$ 0
|-12.15%
|60 يوم
|$ 0
|+16.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Luna Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.81%
-6.20%
-16.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Linu aka Luna Inu is 100% community owned and decentralized. Linu's goals are to change the culture of crypto to one of community decision making, volunteering one’s skills, and preventing scams from taking over the space. The decentralized community banded together through adversity early in the project and flushed out centralized bad actors who tried to take over the project. The community triumphed and the project was revived. Decentralization won. The code is a 1:1 clone of Shiba Inu. The contract is renounced, minimizing the risk of a rug pull or centralization. Luna Inu uses memes, the most powerful tool of persuasion in the world, to galvanize a strong network of allies while having fun. Memes can change the world.
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