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سعر Luna Inu (LINU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M . يتم تحديث سعر LINU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Luna Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.69K - تغيير سعر Luna Inu خلال اليوم هو -6.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 749.17T

أداء سعر Luna Inu (LINU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Luna Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Luna Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Luna Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Luna Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.20% 30 يوم $ 0 -12.15% 60 يوم $ 0 +16.86% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Luna Inu (LINU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Luna Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -3.81% تغير السعر (1يوم) -6.20% تغير السعر (7 أيام) -16.77%

معلومات سوق Luna Inu (LINU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: