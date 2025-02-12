سعر LumiChill (CHILL)
سعر LumiChill (CHILL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHILL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LumiChill الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.65K
- تغيير سعر LumiChill خلال اليوم هو -2.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LumiChill مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LumiChill مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LumiChill مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LumiChill مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.51%
|30 يوم
|$ 0
|-23.48%
|60 يوم
|$ 0
|-60.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LumiChill: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
-2.51%
-13.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LumiChill $CHILL is launched on June, 17th. Don't let the cute capybara fool you, this memecoin's a financial powerhouse (in a very relaxed way). Relax, it’s just Crypto (SOLANA)
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