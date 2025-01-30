سعر Lumi Finance LUAUSD (LUAUSD)
سعر Lumi Finance LUAUSD (LUAUSD) المباشر لليوم هو USD 1.021. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LUAUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lumi Finance LUAUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.50K
- تغيير سعر Lumi Finance LUAUSD خلال اليوم هو +3.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lumi Finance LUAUSD مقابل USD هو $ +0.03269307 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lumi Finance LUAUSD مقابل USD هو $ +0.0880171428 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lumi Finance LUAUSD مقابل USD هو $ +0.0155018430 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lumi Finance LUAUSD مقابل USD هو $ +0.0276615069031176 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.03269307
|+3.31%
|30 يوم
|$ +0.0880171428
|+8.62%
|60 يوم
|$ +0.0155018430
|+1.52%
|90 يوم
|$ +0.0276615069031176
|+2.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lumi Finance LUAUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
+3.31%
+3.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lumi Finance serves as an investment platform focused on sustainable wealth preservation. Its core token, LUA, represents a novel asset class with the following features: Limited risk via partial collateralization: The LUA token's value cannot drop to zero, and its floor price increases progressively with demand. Extremely low-risk support value through a diversified stablecoin, known as LUAUSD reserves. Strong diversification in LUA safeguards its holders from the devastating effects of stablecoin depegging. Regenerative returns achieved through a distinctive call-option incentive scheme. The Lumi Finance APY is guided by market forces and correlates with investment risk, fostering a lasting mechanism for substantial returns. Genuine liquidity owned by the protocol itself. The entire liquidity of LUA is held by the Lumi Finance protocol, offering a seamless route for establishing or liquidating positions. The protocol acts as the counterparty for each transaction, eliminating dependence on external market makers.
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