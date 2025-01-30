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سعر Lumi Finance LUAUSD (LUAUSD) المباشر لليوم هو USD 1.021 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LUAUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lumi Finance LUAUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.50K - تغيير سعر Lumi Finance LUAUSD خلال اليوم هو +3.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Lumi Finance LUAUSD (LUAUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lumi Finance LUAUSD مقابل USD هو $ +0.03269307 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lumi Finance LUAUSD مقابل USD هو $ +0.0880171428 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lumi Finance LUAUSD مقابل USD هو $ +0.0155018430 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lumi Finance LUAUSD مقابل USD هو $ +0.0276615069031176 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.03269307 +3.31% 30 يوم $ +0.0880171428 +8.62% 60 يوم $ +0.0155018430 +1.52% 90 يوم $ +0.0276615069031176 +2.78%

تحليل سعر Lumi Finance LUAUSD (LUAUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lumi Finance LUAUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.985362$ 0.985362 $ 0.985362 24 ساعة مرتفع $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 عالية طوال الوقت $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) +3.31% تغير السعر (7 أيام) +3.43%

معلومات سوق Lumi Finance LUAUSD (LUAUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: