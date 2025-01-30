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سعر Lumi Finance (LUA) المباشر لليوم هو USD 2.26 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LUA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lumi Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.70K - تغيير سعر Lumi Finance خلال اليوم هو -27.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Lumi Finance (LUA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lumi Finance مقابل USD هو $ -0.850690200079246 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lumi Finance مقابل USD هو $ -0.4804592760 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lumi Finance مقابل USD هو $ -0.8912070440 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lumi Finance مقابل USD هو $ -1.38597196065503 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.850690200079246 -27.35% 30 يوم $ -0.4804592760 -21.25% 60 يوم $ -0.8912070440 -39.43% 90 يوم $ -1.38597196065503 -38.01%

تحليل سعر Lumi Finance (LUA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lumi Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.22$ 2.22 $ 2.22 24 ساعة مرتفع $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 عالية طوال الوقت $ 9.77$ 9.77 $ 9.77 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) -27.35% تغير السعر (7 أيام) +4.58%

معلومات سوق Lumi Finance (LUA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: