سعر LUMI Credits اليوم

السعر المباشر لمشروع LUMI Credits (LUMI) اليوم هو $ 0.04031108، مع تغير بنسبة 0.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUMI الحالي إلى USD هو $ 0.04031108 لكل LUMI.

يحتل LUMI Credits حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,159,819، مع عرض متداول قدره 128.00M LUMI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUMI بين $ 0.0398208 (أدنى) و$ 0.0404263 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.898052، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00134419.

على المدى القصير، تحرك LUMI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 171.43.

معلومات سوق LUMI Credits (LUMI)

القيمة السوقية $ 5.16M$ 5.16M $ 5.16M الحجم (24 ساعة) $ 171.43$ 171.43 $ 171.43 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.16M$ 5.16M $ 5.16M إمداد دورة التداول 128.00M 128.00M 128.00M إجمالي العرض 128,000,000.0 128,000,000.0 128,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LUMI Credits هي $ 5.16M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 171.43. العرض المتداول لـ LUMI يبلغ 128.00M، مع إجمالي عرض 128000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.16M.