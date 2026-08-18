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سعر LUMI Credits المباشر اليوم هو 0.04031108 USD. القيمة السوقية لـ LUMI هي 5,159,819 USD. تابع تحديثات أسعار LUMI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر LUMI Credits المباشر اليوم هو 0.04031108 USD. القيمة السوقية لـ LUMI هي 5,159,819 USD. تابع تحديثات أسعار LUMI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن LUMI

معلومات سعر LUMI

ما هو LUMI

الموقع الرسمي لـ LUMI

اقتصاد توكن LUMI

توقعات سعر LUMI

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شعار LUMI Credits

سعر LUMI Credits (LUMI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 LUMI إلى USD:

$0.04031108
$0.04031108$0.04031108
+0.01%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار LUMI Credits (LUMI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:50:12 (UTC+8)

سعر LUMI Credits اليوم

السعر المباشر لمشروع LUMI Credits (LUMI) اليوم هو $ 0.04031108، مع تغير بنسبة 0.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUMI الحالي إلى USD هو $ 0.04031108 لكل LUMI.

يحتل LUMI Credits حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,159,819، مع عرض متداول قدره 128.00M LUMI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUMI بين $ 0.0398208 (أدنى) و$ 0.0404263 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.898052، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00134419.

على المدى القصير، تحرك LUMI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 171.43.

معلومات سوق LUMI Credits (LUMI)

$ 5.16M
$ 5.16M$ 5.16M

$ 171.43
$ 171.43$ 171.43

$ 5.16M
$ 5.16M$ 5.16M

128.00M
128.00M 128.00M

128,000,000.0
128,000,000.0 128,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LUMI Credits هي $ 5.16M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 171.43. العرض المتداول لـ LUMI يبلغ 128.00M، مع إجمالي عرض 128000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.16M.

سجل سعر LUMI Credits بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0398208
$ 0.0398208$ 0.0398208
24 ساعة منخفض
$ 0.0404263
$ 0.0404263$ 0.0404263
24 ساعة مرتفع

$ 0.0398208
$ 0.0398208$ 0.0398208

$ 0.0404263
$ 0.0404263$ 0.0404263

$ 0.898052
$ 0.898052$ 0.898052

$ 0.00134419
$ 0.00134419$ 0.00134419

--

+0.86%

+1.35%

+1.35%

سجل سعر LUMI Credits (LUMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LUMI Credits مقابل USD هو $ +0.00034519 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LUMI Credits مقابل USD هو $ +0.0006031908 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LUMI Credits مقابل USD هو $ +0.0011711981 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LUMI Credits مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00034519+0.86%
30 يوم$ +0.0006031908+1.50%
60 يوم$ +0.0011711981+2.91%
90 يوم----

توقعات أسعار LUMI Credits

LUMI Credits (LUMI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LUMI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرLUMI Credits (LUMI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر LUMI Credits نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر LUMI Credits الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار LUMI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار LUMI Credits.

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المصدر LUMI Credits (LUMI)

الموقع الرسمي

الفئة :

Gambling (GambleFi)Tron Ecosystem

نبذة عن LUMI Credits

ما هو السعر المباشر لـ LUMI Credits؟

يبلغ التقييم الحالي $0.04031108، مظهرًا تحركًا في السعر بنسبة 0.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر معنويات السوق على LUMI؟

تتشكل المعنويات بتأثير الظروف الاقتصادية الكلية وأخبار الصناعة والتطورات في منظومة --. غالبًا ما ترتبط المعنويات الإيجابية بارتفاع حجم التداول وزيادة الأسعار على المدى القصير.

ما هي القيمة السوقية لـ LUMI Credits وترتيبها العالمي؟

مع رأس مال سوقي يبلغ $5159819، تحتل LUMI Credits المرتبة #1557، مما يبرز تأثيرها وحجمها ضمن السوق الأوسع.

كيف تبدو نشاطات التداول الأخيرة؟

سجلت LUMI حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يدل على مستوى المشاركة الفعالة من قبل المتداولين العالميين.

ما مدى تقلب LUMI اليوم؟

يُقاس تقلب الرمز المميز بنسبة --%، مما يساعد المتداولين على تقييم ما إذا كان السوق يشهد استقرارًا أم تقلبات سريعة.

ما هو نطاق التداول خلال الـ 24 ساعة اليوم؟

تحرك السعر بين $0.0398208 و$0.0404263، مما يشير إلى قوة السعر خلال اليوم.

ما العوامل طويلة الأجل التي تؤثر على LUMI Credits؟

تشمل هذه العوامل المعروض المتداول (128000000.0 رمز)، واتجاهات التبني داخل Gambling (GambleFi),Tron Ecosystem، والجاذبية العامة لشبكة --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول LUMI Credits

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:50:12 (UTC+8)

تحديثات LUMI Credits (LUMI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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