سعر LUMI ($LUMI)
سعر LUMI ($LUMI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.28K. يتم تحديث سعر $LUMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LUMI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.82
- تغيير سعر LUMI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر LUMI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LUMI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LUMI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LUMI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-49.29%
|60 يوم
|$ 0
|-57.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LUMI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-14.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lumi is the all seeing cat. The main token of the Lumi brotherhood. We are forging an extremely strong community & are collaborating as a wide, crowd sourced team inorder to take Lumi to being a recognisable figure in pop culture. Lumi represents the curious nature of human beings, and is a crypto asset that fellow holders can own, showing their dedication & belief in the Lumi project. There is an incredibly talented community behind of Lumi, and we all want to see it's success.
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