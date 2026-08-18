سعر Lumen Privacy اليوم

السعر المباشر لمشروع Lumen Privacy (LUMEN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUMEN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LUMEN.

يحتل Lumen Privacy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,037.68، مع عرض متداول قدره 100.00B LUMEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUMEN بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LUMEN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-5.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Lumen Privacy (LUMEN)

القيمة السوقية $ 14.04K$ 14.04K $ 14.04K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.04K$ 14.04K $ 14.04K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Lumen Privacy هي $ 14.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LUMEN يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.04K.