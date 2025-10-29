معلومات سعر Lulu the Ostrich (LULU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -4.14% تغير السعر (7 أيام) -4.96%

سعر Lulu the Ostrich (LULU) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LULU بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLULU على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LULU 0.00% على مدار الساعة الماضية، -4.14% على مدار 24 ساعة، و -4.96% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Lulu the Ostrich (LULU)

القيمة السوقية $ 8.32K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.32K إمداد دورة التداول 999.93M إجمالي العرض 999,927,473.3870248

القيمة السوقية الحالية لـ Lulu the Ostrich هي $ 8.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LULU يبلغ 999.93M، مع إجمالي عرض 999927473.3870248. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.32K.