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سعر LULU (LULU) المباشر لليوم هو USD 0.165569 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.73M . يتم تحديث سعر LULU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LULU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 716.01K - تغيير سعر LULU خلال اليوم هو -16.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.58M

أداء سعر LULU (LULU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LULU مقابل USD هو $ -0.0334908868019381 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LULU مقابل USD هو $ -0.1450517391 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LULU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LULU مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0334908868019381 -16.82% 30 يوم $ -0.1450517391 -87.60% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LULU (LULU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LULU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.158171$ 0.158171 $ 0.158171 24 ساعة مرتفع $ 0.233102$ 0.233102 $ 0.233102 عالية طوال الوقت $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 تغير السعر (1 ساعة) +3.61% تغير السعر (1يوم) -16.82% تغير السعر (7 أيام) -59.52%

معلومات سوق LULU (LULU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: