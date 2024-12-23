سعر LULU (LULU)
سعر LULU (LULU) المباشر لليوم هو USD 0.165569. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.73M. يتم تحديث سعر LULU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LULU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 716.01K
- تغيير سعر LULU خلال اليوم هو -16.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.58M
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خلال اليوم، كان سعر LULU مقابل USD هو $ -0.0334908868019381 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LULU مقابل USD هو $ -0.1450517391 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LULU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LULU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0334908868019381
|-16.82%
|30 يوم
|$ -0.1450517391
|-87.60%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LULU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.61%
-16.82%
-59.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Luluchain is a project that transforms human emotions into quantifiable and tradable digital assets, thereby creating a new value chain in the decentralized world.Our target users include individuals who thrive in social settings and businesses or brands seeking precise, innovative upgrades.By integrating interaction data from Web2 social scenarios with the transparency of Web3 decentralized finance, we are pioneering a new era of the emotional economy
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