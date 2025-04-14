سعر Lufina (FINA)
سعر Lufina (FINA) المباشر لليوم هو USD 0.126661. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FINA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lufina الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Lufina خلال اليوم هو -1.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lufina مقابل USD هو $ -0.0016962341168266 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lufina مقابل USD هو $ -0.0004805518 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lufina مقابل USD هو $ -0.0336519277 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lufina مقابل USD هو $ -0.04611977969995606 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0016962341168266
|-1.32%
|30 يوم
|$ -0.0004805518
|-0.37%
|60 يوم
|$ -0.0336519277
|-26.56%
|90 يوم
|$ -0.04611977969995606
|-26.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lufina: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+11.85%
-1.32%
+7.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lufina is a gamefi RWA platform where users are rewarded free real estate backed NFTs for playing games. Users can then buy, sell and trade the NFTs on the Lufina marketplace starting at only $5 USD with no lock up period. We are breaking down the traditional barriers of entry to the real estate market and providing an easy way for people to start taking advantage of growth potential of the real estate market.
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