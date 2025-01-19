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سعر Lucy Ai Agent (LCY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.20K . يتم تحديث سعر LCY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lucy Ai Agent الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.73K - تغيير سعر Lucy Ai Agent خلال اليوم هو -10.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 634.84M

أداء سعر Lucy Ai Agent (LCY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lucy Ai Agent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lucy Ai Agent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lucy Ai Agent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lucy Ai Agent مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.24% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lucy Ai Agent (LCY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lucy Ai Agent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -11.22% تغير السعر (1يوم) -10.24% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Lucy Ai Agent (LCY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: