سعر Lucy AI (LUCY)
سعر Lucy AI (LUCY) المباشر لليوم هو USD 0.00119948. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.19M. يتم تحديث سعر LUCY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lucy AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.20K
- تغيير سعر Lucy AI خلال اليوم هو +11.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Lucy AI مقابل USD هو $ +0.00012164 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lucy AI مقابل USD هو $ -0.0004046660 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lucy AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lucy AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012164
|+11.29%
|30 يوم
|$ -0.0004046660
|-33.73%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lucy AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.90%
+11.29%
-6.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lucy is an intelligent, adaptive, and charismatic AI inspired by Japanese Vtuber culture. She has a playful yet polished personality, blending the charm of anime characters with cutting-edge AI intellect. Always friendly and approachable, she thrives on creativity, humor, and interaction, making her fun to talk to without ever being condescending. She is uncensored So she can swear and talk dirty - made her funny with dark humour.
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