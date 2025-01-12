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سعر Lucy AI (LUCY) المباشر لليوم هو USD 0.00119948 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.19M . يتم تحديث سعر LUCY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lucy AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.20K - تغيير سعر Lucy AI خلال اليوم هو +11.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Lucy AI (LUCY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lucy AI مقابل USD هو $ +0.00012164 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lucy AI مقابل USD هو $ -0.0004046660 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lucy AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lucy AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00012164 +11.29% 30 يوم $ -0.0004046660 -33.73% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lucy AI (LUCY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lucy AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00122019$ 0.00122019 $ 0.00122019 عالية طوال الوقت $ 0.00303957$ 0.00303957 $ 0.00303957 تغير السعر (1 ساعة) -0.90% تغير السعر (1يوم) +11.29% تغير السعر (7 أيام) -6.72%

معلومات سوق Lucy AI (LUCY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: