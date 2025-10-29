معلومات سعر Lucky Moon (LUCKYMOON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00265184$ 0.00265184 $ 0.00265184 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.31% تغير السعر (1يوم) -13.16% تغير السعر (7 أيام) -51.06% تغير السعر (7 أيام) -51.06%

سعر Lucky Moon (LUCKYMOON) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LUCKYMOON بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLUCKYMOON على الإطلاق هو $ 0.00265184، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LUCKYMOON -0.31% على مدار الساعة الماضية، -13.16% على مدار 24 ساعة، و -51.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Lucky Moon (LUCKYMOON)

القيمة السوقية $ 107.10K$ 107.10K $ 107.10K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 107.10K$ 107.10K $ 107.10K إمداد دورة التداول 21.00B 21.00B 21.00B إجمالي العرض 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Lucky Moon هي $ 107.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LUCKYMOON يبلغ 21.00B، مع إجمالي عرض 21000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 107.10K.