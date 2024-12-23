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سعر Lucky Dog (LUCKY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.68M . يتم تحديث سعر LUCKY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lucky Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 462.84K - تغيير سعر Lucky Dog خلال اليوم هو +7.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.78B

أداء سعر Lucky Dog (LUCKY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lucky Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lucky Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lucky Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lucky Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.65% 30 يوم $ 0 -52.84% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lucky Dog (LUCKY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lucky Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00412234$ 0.00412234 $ 0.00412234 تغير السعر (1 ساعة) -0.41% تغير السعر (1يوم) +7.65% تغير السعر (7 أيام) +49.99%

معلومات سوق Lucky Dog (LUCKY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: