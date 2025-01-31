احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LUCKY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LUCKY.

سعر Lucky Coin (LUCKY) المباشر لليوم هو USD 35.42 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LUCKY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lucky Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 124.97 - تغيير سعر Lucky Coin خلال اليوم هو +0.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Lucky Coin (LUCKY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lucky Coin مقابل USD هو $ +0.211479 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lucky Coin مقابل USD هو $ -2.3090687620 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lucky Coin مقابل USD هو $ -20.9030811220 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lucky Coin مقابل USD هو $ -10.8267178931931 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.211479 +0.60% 30 يوم $ -2.3090687620 -6.51% 60 يوم $ -20.9030811220 -59.01% 90 يوم $ -10.8267178931931 -23.41%

تحليل سعر Lucky Coin (LUCKY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lucky Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 34.98$ 34.98 $ 34.98 24 ساعة مرتفع $ 35.56$ 35.56 $ 35.56 عالية طوال الوقت $ 2,187.75$ 2,187.75 $ 2,187.75 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.60% تغير السعر (7 أيام) -6.15%

معلومات سوق Lucky Coin (LUCKY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: