سعر LUA Balancing Token (LUAB)
سعر LUA Balancing Token (LUAB) المباشر لليوم هو USD 0.393205. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LUAB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LUA Balancing Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.89
- تغيير سعر LUA Balancing Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LUA Balancing Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LUA Balancing Token مقابل USD هو $ -0.0072394938 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LUA Balancing Token مقابل USD هو $ -0.1927325763 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LUA Balancing Token مقابل USD هو $ -0.2246607527995208 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0072394938
|-1.84%
|60 يوم
|$ -0.1927325763
|-49.01%
|90 يوم
|$ -0.2246607527995208
|-36.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LUA Balancing Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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