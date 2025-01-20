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سعر LUA Balancing Token (LUAB) المباشر لليوم هو USD 0.393205 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LUAB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LUA Balancing Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.89 - تغيير سعر LUA Balancing Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر LUA Balancing Token (LUAB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LUA Balancing Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LUA Balancing Token مقابل USD هو $ -0.0072394938 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LUA Balancing Token مقابل USD هو $ -0.1927325763 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LUA Balancing Token مقابل USD هو $ -0.2246607527995208 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0072394938 -1.84% 60 يوم $ -0.1927325763 -49.01% 90 يوم $ -0.2246607527995208 -36.36%

تحليل سعر LUA Balancing Token (LUAB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LUA Balancing Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق LUA Balancing Token (LUAB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: