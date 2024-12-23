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سعر LTO Network (LTO) المباشر لليوم هو USD 0.144092 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.66M . يتم تحديث سعر LTO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LTO Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.93M - تغيير سعر LTO Network خلال اليوم هو +0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 434.65M

أداء سعر LTO Network (LTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LTO Network مقابل USD هو $ +0.000346 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LTO Network مقابل USD هو $ -0.0150381759 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LTO Network مقابل USD هو $ +0.0329547049 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LTO Network مقابل USD هو $ +0.0126763074310658 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.000346 +0.24% 30 يوم $ -0.0150381759 -10.43% 60 يوم $ +0.0329547049 +22.87% 90 يوم $ +0.0126763074310658 +9.65%

تحليل سعر LTO Network (LTO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LTO Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.139232$ 0.139232 $ 0.139232 24 ساعة مرتفع $ 0.148582$ 0.148582 $ 0.148582 عالية طوال الوقت $ 0.901021$ 0.901021 $ 0.901021 تغير السعر (1 ساعة) +1.81% تغير السعر (1يوم) +0.24% تغير السعر (7 أيام) -24.58%

معلومات سوق LTO Network (LTO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: