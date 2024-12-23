سعر LTO Network (LTO)
سعر LTO Network (LTO) المباشر لليوم هو USD 0.144092. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.66M. يتم تحديث سعر LTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LTO Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.93M
- تغيير سعر LTO Network خلال اليوم هو +0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 434.65M
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خلال اليوم، كان سعر LTO Network مقابل USD هو $ +0.000346 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LTO Network مقابل USD هو $ -0.0150381759 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LTO Network مقابل USD هو $ +0.0329547049 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LTO Network مقابل USD هو $ +0.0126763074310658 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000346
|+0.24%
|30 يوم
|$ -0.0150381759
|-10.43%
|60 يوم
|$ +0.0329547049
|+22.87%
|90 يوم
|$ +0.0126763074310658
|+9.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LTO Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.81%
+0.24%
-24.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LTO Network is a blockchain platform for creating decentralized workflow applications, while maintaining data privacy and GDPR compliance. Developers and enterprises can use the LTO toolkit to either create new, or integrate existing solutions — and run them in a transparent, secure and decentralized way.
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