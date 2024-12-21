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سعر LRT Squared (LRT2) المباشر لليوم هو USD 2,670.63 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.18M . يتم تحديث سعر LRT2 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LRT Squared الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.33K - تغيير سعر LRT Squared خلال اليوم هو +15.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.19K

أداء سعر LRT Squared (LRT2) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LRT Squared مقابل USD هو $ +365.57 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LRT Squared مقابل USD هو $ +2,037.0788486670 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LRT Squared مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LRT Squared مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +365.57 +15.86% 30 يوم $ +2,037.0788486670 +76.28% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LRT Squared (LRT2)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LRT Squared: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2,282.04$ 2,282.04 $ 2,282.04 24 ساعة مرتفع $ 2,700.9$ 2,700.9 $ 2,700.9 عالية طوال الوقت $ 3,400.5$ 3,400.5 $ 3,400.5 تغير السعر (1 ساعة) -0.70% تغير السعر (1يوم) +15.86% تغير السعر (7 أيام) -8.85%

معلومات سوق LRT Squared (LRT2)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: