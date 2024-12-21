سعر LRT Squared (LRT2)
سعر LRT Squared (LRT2) المباشر لليوم هو USD 2,670.63. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.18M. يتم تحديث سعر LRT2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LRT Squared الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.33K
- تغيير سعر LRT Squared خلال اليوم هو +15.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.19K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LRT2 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LRT2.
خلال اليوم، كان سعر LRT Squared مقابل USD هو $ +365.57 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LRT Squared مقابل USD هو $ +2,037.0788486670 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LRT Squared مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LRT Squared مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +365.57
|+15.86%
|30 يوم
|$ +2,037.0788486670
|+76.28%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LRT Squared: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.70%
+15.86%
-8.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LRT² (read as LRT Squared) is a unified restaking rewards protocol as a vault which holds the rewards tokens as underlying assets. Through LRT², LRT projects can pool restaking network protocol rewards into a single vault and issue vault share tokens to their stakers (or distributor contract). This system cuts transaction costs and streamlines the rewards process, great for those with smaller stakes who might find it easier to manage and trade their shares collectively.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LRT2 إلى AUD
A$4,246.3017
|1 LRT2 إلى GBP
￡2,109.7977
|1 LRT2 إلى EUR
€2,537.0985
|1 LRT2 إلى USD
$2,670.63
|1 LRT2 إلى MYR
RM12,017.835
|1 LRT2 إلى TRY
₺93,979.4697
|1 LRT2 إلى JPY
¥417,793.3572
|1 LRT2 إلى RUB
₽274,914.6522
|1 LRT2 إلى INR
₹226,843.3122
|1 LRT2 إلى IDR
Rp43,074,671.3889
|1 LRT2 إلى PHP
₱157,113.1629
|1 LRT2 إلى EGP
￡E.135,881.6544
|1 LRT2 إلى BRL
R$16,237.4304
|1 LRT2 إلى CAD
C$3,819.0009
|1 LRT2 إلى BDT
৳319,033.4598
|1 LRT2 إلى NGN
₦4,140,491.3394
|1 LRT2 إلى UAH
₴111,952.8096
|1 LRT2 إلى VES
Bs136,202.13
|1 LRT2 إلى PKR
Rs743,076.0912
|1 LRT2 إلى KZT
₸1,401,893.8059
|1 LRT2 إلى THB
฿91,335.546
|1 LRT2 إلى TWD
NT$87,142.6569
|1 LRT2 إلى CHF
Fr2,376.8607
|1 LRT2 إلى HKD
HK$20,750.7951
|1 LRT2 إلى MAD
.د.م26,866.5378