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سعر LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) المباشر لليوم هو USD 1.2 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LP-YCRV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LP Yearn CRV Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر LP Yearn CRV Vault خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LP Yearn CRV Vault مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LP Yearn CRV Vault مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LP Yearn CRV Vault مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LP Yearn CRV Vault مقابل USD هو $ +0.0015202961936687 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ 0.0000000000 0.00% 60 يوم $ 0.0000000000 0.00% 90 يوم $ +0.0015202961936687 +0.13%

تحليل سعر LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LP Yearn CRV Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 24 ساعة مرتفع $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 عالية طوال الوقت $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: