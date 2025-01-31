سعر LP renBTC Curve (RENBTCCURVE)
سعر LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) المباشر لليوم هو USD 107,050. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RENBTCCURVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LP renBTC Curve الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر LP renBTC Curve خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LP renBTC Curve مقابل USD هو $ +14.33 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LP renBTC Curve مقابل USD هو $ +12,457.4620250000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LP renBTC Curve مقابل USD هو $ +7,004.7953400000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LP renBTC Curve مقابل USD هو $ +35,604.19469062405 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +14.33
|+0.01%
|30 يوم
|$ +12,457.4620250000
|+11.64%
|60 يوم
|$ +7,004.7953400000
|+6.54%
|90 يوم
|$ +35,604.19469062405
|+49.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LP renBTC Curve: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
+0.01%
+1.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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