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سعر LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) المباشر لليوم هو USD 107,050 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RENBTCCURVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LP renBTC Curve الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر LP renBTC Curve خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LP renBTC Curve مقابل USD هو $ +14.33 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LP renBTC Curve مقابل USD هو $ +12,457.4620250000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LP renBTC Curve مقابل USD هو $ +7,004.7953400000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LP renBTC Curve مقابل USD هو $ +35,604.19469062405 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +14.33 +0.01% 30 يوم $ +12,457.4620250000 +11.64% 60 يوم $ +7,004.7953400000 +6.54% 90 يوم $ +35,604.19469062405 +49.83%

تحليل سعر LP renBTC Curve (RENBTCCURVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LP renBTC Curve: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 106,970$ 106,970 $ 106,970 24 ساعة مرتفع $ 108,860$ 108,860 $ 108,860 عالية طوال الوقت $ 111,692$ 111,692 $ 111,692 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +1.23%

معلومات سوق LP renBTC Curve (RENBTCCURVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: