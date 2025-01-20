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سعر LP 3pool Curve (3CRV) المباشر لليوم هو USD 1.039 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر 3CRV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LP 3pool Curve الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 823.66K - تغيير سعر LP 3pool Curve خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر LP 3pool Curve (3CRV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LP 3pool Curve مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LP 3pool Curve مقابل USD هو $ +0.0010102197 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LP 3pool Curve مقابل USD هو $ +0.0021369113 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LP 3pool Curve مقابل USD هو $ +0.0033110237037955 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.01% 30 يوم $ +0.0010102197 +0.10% 60 يوم $ +0.0021369113 +0.21% 90 يوم $ +0.0033110237037955 +0.32%

تحليل سعر LP 3pool Curve (3CRV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LP 3pool Curve: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 24 ساعة مرتفع $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 عالية طوال الوقت $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.03%

معلومات سوق LP 3pool Curve (3CRV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: