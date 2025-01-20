سعر LP 3pool Curve (3CRV)
سعر LP 3pool Curve (3CRV) المباشر لليوم هو USD 1.039. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 3CRV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LP 3pool Curve الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 823.66K
- تغيير سعر LP 3pool Curve خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LP 3pool Curve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LP 3pool Curve مقابل USD هو $ +0.0010102197 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LP 3pool Curve مقابل USD هو $ +0.0021369113 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LP 3pool Curve مقابل USD هو $ +0.0033110237037955 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.01%
|30 يوم
|$ +0.0010102197
|+0.10%
|60 يوم
|$ +0.0021369113
|+0.21%
|90 يوم
|$ +0.0033110237037955
|+0.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LP 3pool Curve: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.01%
+0.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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