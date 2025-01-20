احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LOX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LOX.

سعر Lox Network (LOX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LOX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lox Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 179.74 - تغيير سعر Lox Network خلال اليوم هو -0.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Lox Network (LOX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lox Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lox Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lox Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lox Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.75% 30 يوم $ 0 +92.80% 60 يوم $ 0 +114.19% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lox Network (LOX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lox Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01404605$ 0.01404605 $ 0.01404605 تغير السعر (1 ساعة) -0.61% تغير السعر (1يوم) -0.75% تغير السعر (7 أيام) +36.67%

معلومات سوق Lox Network (LOX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: