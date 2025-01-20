سعر LowQ (LOWQ)
سعر LowQ (LOWQ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LOWQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LowQ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.52
- تغيير سعر LowQ خلال اليوم هو -7.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LowQ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LowQ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LowQ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LowQ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.16%
|30 يوم
|$ 0
|-4.96%
|60 يوم
|$ 0
|-40.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LowQ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.82%
-7.16%
+31.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LowQ is on onchain to meet frends. The Original only on Solana. We are a crypto token aiming to be the fair coin of the small investor , the LowQ . We are an Ape Assembly. We are fed up , we are united, we are not going away. Ideal for patient mature hodlers who can HOLD, have a long term goal, vibe with fellow apes, and want moon. The big money is made in crypto by holding , not trading. We are a meme coin, yes with brilliant memes , but also the coin with the best narrative out there. That of the small investor : who feels disrespected and scorned by the powers that be, who needs a break in life, who has the odds stacked against them.
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