سعر lower (LOWER)
سعر lower (LOWER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LOWER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق lower الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.98K
- تغيير سعر lower خلال اليوم هو -4.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر lower مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر lower مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر lower مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر lower مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.95%
|30 يوم
|$ 0
|-38.66%
|60 يوم
|$ 0
|-51.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر lower: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.17%
-4.95%
-4.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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