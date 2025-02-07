احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LOVELY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LOVELY.

سعر Lovely Inu Finance (LOVELY) المباشر لليوم هو USD 0.00165007 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.91M . يتم تحديث سعر LOVELY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lovely Inu Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 350.59K - تغيير سعر Lovely Inu Finance خلال اليوم هو +7.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.98B

أداء سعر Lovely Inu Finance (LOVELY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lovely Inu Finance مقابل USD هو $ +0.00011547 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lovely Inu Finance مقابل USD هو $ +0.0002615900 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lovely Inu Finance مقابل USD هو $ -0.0005707334 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lovely Inu Finance مقابل USD هو $ -0.0014331141621010714 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00011547 +7.52% 30 يوم $ +0.0002615900 +15.85% 60 يوم $ -0.0005707334 -34.58% 90 يوم $ -0.0014331141621010714 -46.48%

تحليل سعر Lovely Inu Finance (LOVELY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lovely Inu Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0015346$ 0.0015346 $ 0.0015346 24 ساعة مرتفع $ 0.0017872$ 0.0017872 $ 0.0017872 عالية طوال الوقت $ 0.01501452$ 0.01501452 $ 0.01501452 تغير السعر (1 ساعة) +0.81% تغير السعر (1يوم) +7.52% تغير السعر (7 أيام) +9.67%

معلومات سوق Lovely Inu Finance (LOVELY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: