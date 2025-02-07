سعر Lovely Inu Finance (LOVELY)
سعر Lovely Inu Finance (LOVELY) المباشر لليوم هو USD 0.00165007. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.91M. يتم تحديث سعر LOVELY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lovely Inu Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 350.59K
- تغيير سعر Lovely Inu Finance خلال اليوم هو +7.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.98B
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خلال اليوم، كان سعر Lovely Inu Finance مقابل USD هو $ +0.00011547 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lovely Inu Finance مقابل USD هو $ +0.0002615900 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lovely Inu Finance مقابل USD هو $ -0.0005707334 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lovely Inu Finance مقابل USD هو $ -0.0014331141621010714 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00011547
|+7.52%
|30 يوم
|$ +0.0002615900
|+15.85%
|60 يوم
|$ -0.0005707334
|-34.58%
|90 يوم
|$ -0.0014331141621010714
|-46.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lovely Inu Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.81%
+7.52%
+9.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lovely Inu ($LOVELY) is a community-focused, decentralized cryptocurrency with Attractive rewards for holders. LOVELY is fully decentralized and owned by its love and vibrant community. We welcome and embrace diverse perspectives to build LOVELY into the best community in crypto.
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