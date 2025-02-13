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سعر LOVECOIN (LOVECOIN) المباشر لليوم هو USD 0.00014378 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 144.06K . يتم تحديث سعر LOVECOIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LOVECOIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34M - تغيير سعر LOVECOIN خلال اليوم هو -33.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر LOVECOIN (LOVECOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LOVECOIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LOVECOIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LOVECOIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LOVECOIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -33.98% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LOVECOIN (LOVECOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LOVECOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0000986$ 0.0000986 $ 0.0000986 24 ساعة مرتفع $ 0.00025801$ 0.00025801 $ 0.00025801 عالية طوال الوقت $ 0.00025801$ 0.00025801 $ 0.00025801 تغير السعر (1 ساعة) +1.74% تغير السعر (1يوم) -33.98% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق LOVECOIN (LOVECOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: