سعر LOVECOIN (LOVECOIN)
سعر LOVECOIN (LOVECOIN) المباشر لليوم هو USD 0.00014378. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 144.06K. يتم تحديث سعر LOVECOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LOVECOIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34M
- تغيير سعر LOVECOIN خلال اليوم هو -33.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر LOVECOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LOVECOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LOVECOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LOVECOIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-33.98%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LOVECOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.74%
-33.98%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LoveCoin (LOVECOIN) is a cryptocurrency built around the core principle of love, aiming to create a more connected and compassionate world through the power of blockchain technology. It’s a token designed to bring people together, with a focus on fostering kindness, unity, and social impact. Every transaction and interaction with LoveCoin is infused with the idea of spreading positivity and uplifting others. Whether it's through supporting charitable causes, promoting acts of kindness, or incentivizing love-driven initiatives, LoveCoin is more than just a digital asset—it's a movement. With the goal of building a global community united by love, LoveCoin leverages the potential of cryptocurrency to inspire and create a world where love transcends all boundaries.
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