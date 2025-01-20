سعر LOVECHAIN (LCI)
سعر LOVECHAIN (LCI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LCI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LOVECHAIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.76K
- تغيير سعر LOVECHAIN خلال اليوم هو -31.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LOVECHAIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LOVECHAIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LOVECHAIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LOVECHAIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-31.01%
|30 يوم
|$ 0
|-38.10%
|60 يوم
|$ 0
|-54.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LOVECHAIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+11.69%
-31.01%
-43.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LOVECHAIN is a revolutionary dating app that brings the power of blockchain to your love life. Here's what we offer. LCI Token Payments Seamlessly make transactions within the app using our native LCI tokens. NFT Purchases with Rewards Buy unique NFTs and earn exciting rewards. Staking Stake your tokens and watch your rewards grow! Mining Features Engage in mining activities and enhance your LOVECHAIN experience.
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