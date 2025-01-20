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سعر Love Power Coin (LOVE) المباشر لليوم هو USD 0.02501326 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LOVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Love Power Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.08K - تغيير سعر Love Power Coin خلال اليوم هو +8.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Love Power Coin (LOVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Love Power Coin مقابل USD هو $ +0.00204613 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Love Power Coin مقابل USD هو $ -0.0211030646 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Love Power Coin مقابل USD هو $ -0.0248580076 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Love Power Coin مقابل USD هو $ -8.935414244311046 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00204613 +8.91% 30 يوم $ -0.0211030646 -84.36% 60 يوم $ -0.0248580076 -99.37% 90 يوم $ -8.935414244311046 -99.72%

تحليل سعر Love Power Coin (LOVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Love Power Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0169825$ 0.0169825 $ 0.0169825 24 ساعة مرتفع $ 0.03202613$ 0.03202613 $ 0.03202613 عالية طوال الوقت $ 49.76$ 49.76 $ 49.76 تغير السعر (1 ساعة) +13.86% تغير السعر (1يوم) +8.91% تغير السعر (7 أيام) +0.11%

معلومات سوق Love Power Coin (LOVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: