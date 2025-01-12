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سعر Love Monster (LOVE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.60K . يتم تحديث سعر LOVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Love Monster الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.44K - تغيير سعر Love Monster خلال اليوم هو +19.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.50B

أداء سعر Love Monster (LOVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Love Monster مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Love Monster مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Love Monster مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Love Monster مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +19.35% 30 يوم $ 0 -19.39% 60 يوم $ 0 +34.99% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Love Monster (LOVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Love Monster: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00495728$ 0.00495728 $ 0.00495728 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) +19.35% تغير السعر (7 أيام) -14.60%

معلومات سوق Love Monster (LOVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: