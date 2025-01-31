سعر Love Hate Inu (LHINU)
سعر Love Hate Inu (LHINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LHINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Love Hate Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.44
- تغيير سعر Love Hate Inu خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Love Hate Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Love Hate Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Love Hate Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Love Hate Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+49.52%
|60 يوم
|$ 0
|-10.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Love Hate Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Love Hate Inu launched its mainnet on March 9, 2024 with 100 billion LHINU tokens created at genesis. 90% of the tokens have been allocated to the presale, with the remaining 10% being used for Liquidity, Exchange listings and community rewards. By selling 90% of the tokens, it guarantees no rugpull and creates a strong community foundation. The token has 0% transaction tax.
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