توكنوميكس LoungeM (LZM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول LoungeM (LZM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات LoungeM (LZM) The Milk Alliance Project has two tokens: the platform main currency Milk Coin (MLK) and the membership token LoungeM (LZM). MiL.k is a blockchain-based platform that integrates points from various services. MLK is used as a base currency for point exchange in the blockchain-based point integration platform Milk App. Users can integrate their unused points with MiL.k app and exchange to MLK for convert to mobile voucher or exchange to the other partner's points. Through the Milk platform, users can enjoy high utilization value of their points with discount benefits, and partners will get customer satisfaction and new user acquisition effects. As a result, Milk has expanded its partnership with the top-tier local platforms within two and a half years after its launch and has acquired over 1.3 million users. LoungeM(LZM) is the "Membership token" that is the center of MiL.k's premium membership program. LZM is used to assign of membership grade assessments, and benefits based on grade of membership in MiL.k app. The membership token allows MiL.k users to have access to exclusive benefits and services, and the more tokens they hold, will assign higher grade of membership and the more benefits will receive. الموقع الرسمي: https://www.milkalliance.io/ الوثيقة البيضاء: https://milkalliance.io/docs/whitepaper/white_paper_LZM_0.9.1_ENG.pdf اشتر LZM الآن!

توكنوميكس LoungeM (LZM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار LoungeM (LZM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 113.64M $ 113.64M $ 113.64M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.30M $ 12.30M $ 12.30M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.117478 $ 0.117478 $ 0.117478 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00530436 $ 0.00530436 $ 0.00530436 السعر الحالي: $ 0.0123027 $ 0.0123027 $ 0.0123027 معرفة المزيد عن سعر LoungeM (LZM)

توكنوميكس LoungeM (LZM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس LoungeM (LZM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LZM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LZM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LZM، استكشف السعر المباشر لتوكن LZM!

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