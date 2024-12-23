احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LZM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LZM.

سعر LoungeM (LZM) المباشر لليوم هو USD 0.00571299 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 537.21K . يتم تحديث سعر LZM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LoungeM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04K - تغيير سعر LoungeM خلال اليوم هو -8.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 93.61M

أداء سعر LoungeM (LZM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LoungeM مقابل USD هو $ -0.000508466730498362 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LoungeM مقابل USD هو $ -0.0009329049 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LoungeM مقابل USD هو $ -0.0014032960 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LoungeM مقابل USD هو $ -0.00434923313498708 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000508466730498362 -8.17% 30 يوم $ -0.0009329049 -16.32% 60 يوم $ -0.0014032960 -24.56% 90 يوم $ -0.00434923313498708 -43.22%

تحليل سعر LoungeM (LZM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LoungeM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00571112$ 0.00571112 $ 0.00571112 24 ساعة مرتفع $ 0.00625851$ 0.00625851 $ 0.00625851 عالية طوال الوقت $ 0.117478$ 0.117478 $ 0.117478 تغير السعر (1 ساعة) -2.20% تغير السعر (1يوم) -8.17% تغير السعر (7 أيام) -17.98%

معلومات سوق LoungeM (LZM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: