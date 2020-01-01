توكنوميكس LOULOU (LOULOU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول LOULOU (LOULOU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

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توكنوميكس LOULOU (LOULOU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار LOULOU (LOULOU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01142393 $ 0.01142393 $ 0.01142393 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00143895 $ 0.00143895 $ 0.00143895 السعر الحالي: $ 0.00237426 $ 0.00237426 $ 0.00237426 معرفة المزيد عن سعر LOULOU (LOULOU)

توكنوميكس LOULOU (LOULOU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس LOULOU (LOULOU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LOULOU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LOULOU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LOULOU، استكشف السعر المباشر لتوكن LOULOU!

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