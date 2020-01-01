توكنوميكس Louie the Raccoon ($LOUIE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Louie the Raccoon ($LOUIE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Louie the Raccoon ($LOUIE) $LOUIEA memecoin , deployed and created on chain solana Louie the Raccoon is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Ilts purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. $LOUIE invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression A $LOUIE that represents different facial expressions - biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. $LOUIE represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this meme. الموقع الرسمي: https://www.louieraccoon.com/ الوثيقة البيضاء: https://t.me/megaontron اشتر $LOUIE الآن!

توكنوميكس Louie the Raccoon ($LOUIE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Louie the Raccoon ($LOUIE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 50.05K $ 50.05K $ 50.05K إجمالي العرض: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M العرض المتداول: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 50.05K $ 50.05K $ 50.05K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0020779 $ 0.0020779 $ 0.0020779 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Louie the Raccoon ($LOUIE)

توكنوميكس Louie the Raccoon ($LOUIE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Louie the Raccoon ($LOUIE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $LOUIE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $LOUIE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $LOUIE، استكشف السعر المباشر لتوكن $LOUIE!

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