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سعر Louie the Raccoon ($LOUIE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 277.36K . يتم تحديث سعر $LOUIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Louie the Raccoon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.67K - تغيير سعر Louie the Raccoon خلال اليوم هو -5.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.52M

أداء سعر Louie the Raccoon ($LOUIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Louie the Raccoon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Louie the Raccoon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Louie the Raccoon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Louie the Raccoon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.66% 30 يوم $ 0 -4.56% 60 يوم $ 0 -46.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Louie the Raccoon ($LOUIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Louie the Raccoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0020779$ 0.0020779 $ 0.0020779 تغير السعر (1 ساعة) +2.48% تغير السعر (1يوم) -5.66% تغير السعر (7 أيام) -27.57%

معلومات سوق Louie the Raccoon ($LOUIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: