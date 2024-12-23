سعر Louie the Raccoon ($LOUIE)
سعر Louie the Raccoon ($LOUIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 277.36K. يتم تحديث سعر $LOUIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Louie the Raccoon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.67K
- تغيير سعر Louie the Raccoon خلال اليوم هو -5.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.52M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $LOUIE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $LOUIE.
خلال اليوم، كان سعر Louie the Raccoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Louie the Raccoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Louie the Raccoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Louie the Raccoon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.66%
|30 يوم
|$ 0
|-4.56%
|60 يوم
|$ 0
|-46.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Louie the Raccoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.48%
-5.66%
-27.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$LOUIEA memecoin , deployed and created on chain solana Louie the Raccoon is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Ilts purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. $LOUIE invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression A $LOUIE that represents different facial expressions - biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. $LOUIE represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this meme.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $LOUIE إلى AUD
A$--
|1 $LOUIE إلى GBP
￡--
|1 $LOUIE إلى EUR
€--
|1 $LOUIE إلى USD
$--
|1 $LOUIE إلى MYR
RM--
|1 $LOUIE إلى TRY
₺--
|1 $LOUIE إلى JPY
¥--
|1 $LOUIE إلى RUB
₽--
|1 $LOUIE إلى INR
₹--
|1 $LOUIE إلى IDR
Rp--
|1 $LOUIE إلى PHP
₱--
|1 $LOUIE إلى EGP
￡E.--
|1 $LOUIE إلى BRL
R$--
|1 $LOUIE إلى CAD
C$--
|1 $LOUIE إلى BDT
৳--
|1 $LOUIE إلى NGN
₦--
|1 $LOUIE إلى UAH
₴--
|1 $LOUIE إلى VES
Bs--
|1 $LOUIE إلى PKR
Rs--
|1 $LOUIE إلى KZT
₸--
|1 $LOUIE إلى THB
฿--
|1 $LOUIE إلى TWD
NT$--
|1 $LOUIE إلى CHF
Fr--
|1 $LOUIE إلى HKD
HK$--
|1 $LOUIE إلى MAD
.د.م--