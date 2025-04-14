سعر Louie Lambo (LAMBO)
سعر Louie Lambo (LAMBO) المباشر لليوم هو USD 0.00152088. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.52M. يتم تحديث سعر LAMBO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Louie Lambo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Louie Lambo خلال اليوم هو -4.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Louie Lambo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Louie Lambo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Louie Lambo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Louie Lambo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.62%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Louie Lambo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
-4.62%
+6.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched on January 20, 2025, Louie $Lambo is a memecoin built on the XRP Ledger (XRPL). Designed for the rapidly growing XRPL community, $LAMBO operates as a community-driven digital asset with a strong focus on engagement, rewards, and strategic expansion within the crypto ecosystem. Key Initiatives & Roadmap: XRP Rewards Mechanism – Holders of $LAMBO will gain access to an exclusive rewards platform that offers XRP incentives for participation and engagement. Marketing & Partnerships – $Lambo has secured partnerships with key opinion leaders (KOLs) and influencers in the crypto space to expand its reach. The development team continues to drive community-driven marketing efforts to establish $LAMBO as a widely recognized memecoin. Centralized Exchange (CEX) Listings – Efforts are underway to secure tier-1 exchange listings, increasing accessibility, liquidity, and exposure to a global audience. NFT Integration – Future exclusive NFT drops are planned, allowing holders to engage with the $LAMBO ecosystem through unique digital collectibles. Proceeds from these NFT sales will go directly into supporting liquidity and ecosystem growth. Vision for the Future With its strong community backing and aggressive expansion plans, Louie Lambo aims to become a dominant force on the XRPL. By combining XRP-based rewards, strategic marketing, and exchange expansion, $LAMBO seeks to establish itself as one of the most recognizable and widely adopted memecoins in the space.
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