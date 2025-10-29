معلومات سعر Louie (LOUIE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00192686 24 ساعة مرتفع $ 0.00204901 عالية طوال الوقت $ 0.01063902 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.11% تغير السعر (1يوم) -3.29% تغير السعر (7 أيام) -10.84%

سعر Louie (LOUIE) في الوقت الحقيقي هو $0.00195329. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LOUIE بين أدنى سعر $ 0.00192686 وأعلى سعر $ 0.00204901، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLOUIE على الإطلاق هو $ 0.01063902، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LOUIE +1.11% على مدار الساعة الماضية، -3.29% على مدار 24 ساعة، و -10.84% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Louie (LOUIE)

القيمة السوقية $ 1.94M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.94M إمداد دورة التداول 999.41M إجمالي العرض 999,411,127.274

القيمة السوقية الحالية لـ Louie هي $ 1.94M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LOUIE يبلغ 999.41M، مع إجمالي عرض 999411127.274. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.94M.