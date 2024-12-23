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سعر LOTUS (LOTUS) المباشر لليوم هو USD 0.00704579 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 741.51K . يتم تحديث سعر LOTUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LOTUS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.36K - تغيير سعر LOTUS خلال اليوم هو -2.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 105.21M

أداء سعر LOTUS (LOTUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LOTUS مقابل USD هو $ -0.000184044728000137 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LOTUS مقابل USD هو $ -0.0050329184 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LOTUS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LOTUS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000184044728000137 -2.54% 30 يوم $ -0.0050329184 -71.43% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LOTUS (LOTUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LOTUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00505871$ 0.00505871 $ 0.00505871 24 ساعة مرتفع $ 0.00931004$ 0.00931004 $ 0.00931004 عالية طوال الوقت $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 تغير السعر (1 ساعة) -2.60% تغير السعر (1يوم) -2.54% تغير السعر (7 أيام) +0.21%

معلومات سوق LOTUS (LOTUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: