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سعر Lottery Token (LOT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 453.11K . يتم تحديث سعر LOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lottery Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.65K - تغيير سعر Lottery Token خلال اليوم هو +9.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Lottery Token (LOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lottery Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lottery Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lottery Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lottery Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +9.28% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lottery Token (LOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lottery Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) +9.28% تغير السعر (7 أيام) -46.79%

معلومات سوق Lottery Token (LOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: