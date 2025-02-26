سعر Lottery Token (LOT)
سعر Lottery Token (LOT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 453.11K. يتم تحديث سعر LOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lottery Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.65K
- تغيير سعر Lottery Token خلال اليوم هو +9.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Lottery Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lottery Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lottery Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lottery Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+9.28%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lottery Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
+9.28%
-46.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LOTTERY TOKEN Redefining Luck: The First Truly Decentralized Lottery Protocol on Base Chain LOT is a decentralized lottery protocol on BASE, where holding equals automatic participation. No tickets needed, no manual draws - just hold 20k LOT and you're in forever. A 5% fee on every transaction fills the lottery pool. Once the pool reaches 1 million tokens, a randomly selected address holding Lottery Token will win.
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